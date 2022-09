Governo equaciona baixar IRC para empresas no próximo OE

O Governo equaciona a possibilidade de baixar o IRC para todas as empresas, já no próximo Orçamento do Estado. A garantia é do ministro da Economia, que diz ainda que, por enquanto, o imposto sobre lucros extraordinários não é para avançar.

A decisão de baixar o IRC no próximo Orçamento de Estado já estava tomada. A ideia, em resposta à crise gerada pela guerra, é agora que seja válida para todos.

O ministro volta a insistir nas linhas de crédito e não dá certezas quanto à possibilidade de moratórias.

Os sapatos do ministro saíram a brilhar com as notícias sobre as exportações do setor do calçado. Subiram, este ano, 27,5%. Renderam 957 milhões de euros.

A taxação dos lucros excessivos de outro tipo de empresas é que continua a ser uma pedra no sapato.