Contas feitas, como vão ficar as carteiras dos portugueses? Veja aqui as simulações

Os portugueses vão contar com um aumento do rendimento líquido em 2023 com as mexidas no IRS anunciadas pelo Governo. Mesmo que o salário não suba no próximo ano, já que paga menos de imposto, terá na mesma um ganho superior a 400 euros no final do próximo ano.

Começamos com as mexidas nos escalões do IRS. O Governo parte dos 5,1% para atualizar os escalões no próximo ano. As reduções das taxas médias a partir do 2.º escalão terá um impacto em mais de dois milhões de famílias.

Com isto, para quem tiver aumentos salariais em 2023, terá mais rendimento líquido ao final do mês. Quem tem mais aumentos, paga menos impostos.

Confuso? Vamos recorrer a alguns exemplos:

UM SOLTEIRO SEM FILHOS, RECEBE 1.500 EUROS BRUTOS POR MÊS