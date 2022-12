"O Pelé não morreu, morreu o Edson": Brasil chora a morte de um "ícone mundial"

Os admiradores de Pelé concentraram-se junto ao hospital onde o ex-atleta morreu e também no estádio do Santos, de forma a prestarem uma homenagem ao “Rei”.

É bem visível no rosto de inúmeros brasileiros, a imagem de um país de luto. Quem admira o antigo craque da “canarinha” assume, no meio de uma tristeza coletiva, que Pelé “fazia parte da vida” de muitos.

“Parece que estamos a perder um familiar. Quem é que nunca sonhou em ser Pelé?”, questiona um dos admiradores que esteve presente no hospital de São Paulo.

Junto ao estádio do Santos, emblema que o “Rei” defendeu durante vários anos, os fãs exibiram relíquias e camisolas autografadas pelo craque e num regresso ao passado lembraram memórias.

“Queremos que a família tenha um conforto e esperamos que a camisa 10 do Santos seja a melhor homenagem e seja aposentada”, propõe um dos fãs. Outro, garante que “a morte de Pelé transcende a mera questão de ser torcedor ou não”.

Visto como eterno para os milhões de fãs, o seu legado é lembrado um pouco por todo o Brasil. No Rio de Janeiro, o Cristo Redentor ficou iluminado toda a noite com as cores da bandeira brasileira.

O estádio do Maracanã pintou-se de dourado em forma de homenagem a uma estrela maior que desapareceu aos 82 anos.