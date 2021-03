Conselho Europeu discute problemas com vacinas. Joe Biden é convidado especial

O Conselho Europeu reúne-se esta quinta-feira. O encontro era para acontecer em Bruxelas, mas devido à crise da covid-19 foi decidido que a cimeira se vai realizar por videoconferência.

Os líderes dos 27 voltam a discutir os problemas com a vacinação, sobretudo a polémica com as exportações das vacinas. Na agenda de trabalhos está também o chamado certificado verde digital, uma espécie de 'livre-trânsito' para permitir as viagens entre os países membros ainda antes do Verão.

A sessão desta quinta-feira terá o novo presidente dos Estados Unidos como convidado especial. Ao início da noite caberá ao primeiro-ministro António Costa, enquanto presidente em exercício do Conselho da União Europeia, falar com Joe Biden em nome dos 27.

Em cima da mesa estão temas como a reconstrução da cooperação entre a Europa e os Estados Unidos e as relações com a Turquia e a Rússia