Em que grupo vai ficar Portugal? Acompanhe aqui o sorteio do Euro 2020

Portugal conhece este sábado os adversários da fase de grupos do Europeu de futebol de 2020. O sorteio realiza-se na cidade de Bucareste, na Roménia.

Siga em direto a emissão especial da SIC Notícias:

Portugal é o atual campeão europeu em título. A seleção nacional vai defender no próximo ano o troféu conquistado em 2016, em França.

A fase final do Euro 2020 realiza-se de 12 de junho a 12 de julho, em 12 cidades de 12 países, com arranque no Estádio Olímpico de Roma e fase final no Estádio de Wembley, em Londres, que será palco das meias-finais e da final.

Na fase de grupos (12 a 24 de junho), as 24 seleções são divididas em seis grupos de quatro, com os dois primeiros de cada agrupamento e os quatro melhores terceiros a seguirem para os oitavos de final, que se realizam-se de 27 a 30.

Seguem-se os quartos de final, em 3 e 4 de julho, as meias-finais, a 7 e 8, e a final, a 12, dia em que será conhecido o sucessor de Portugal.