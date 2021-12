A arte na cozinha como tratamento da doença mental

No Hospital de Santarém procuram-se novas respostas no tratamento da doença mental. A arte na cozinha é um projeto que está a decorrer e que já dá frutos.

Duas vezes por semana, o chef Rodrigo Castelo oferece os seus conhecimentos a doentes do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital de Santarém. Os alunos aprendem a planear a refeição, a organizar os produtos e a evitar desperdícios.

Desenvolvem-se competências na área da culinária e potencia-se a autonomia necessária ao dia-a-dia dos doentes. Ganha-se ainda autoestima e motivação, enquanto se promove o convívio.

São grandes as conquistas para quem tem doença mental grave, doença bipolar ou esquizofrenia. Os resultados de um estudo desenvolvido com 24 participantes no projeto são bastante positivos: alguns arranjaram emprego e todos revelaram melhorais a nível da confiança, autoestima e do estigma da saúde mental.

O projeto é desenvolvido pela Associação R.INseRIR – “Oficinas para todos e para cada um” . Os produtos para confecionar são oferecidos por parceiros da comunidade.