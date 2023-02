Amnistia internacional apela à mobilização imediata de ajuda para a Síria

A Amnistia Internacional apelou, esta terça-feira, à mobilização da comunidade internacional para apoiar os esforços de salvamento e reconstrução sobretudo no norte da Síria, atingido na segunda-feira por um sismo, igualmente sentido na Turquia, depois de vários anos de conflito.

Em comunicado hoje divulgado, a organização não-governamental (ONG) de direitos humanos lembra que "quatro milhões de pessoas (residentes e deslocados internos) do noroeste da Síria já viviam em condições de miséria" e com pouco acesso a cuidados de saúde.

"A imensa destruição, associada a uma crise económica aguda e a um inverno rigoroso, está também a dificultar a prestação de ajuda humanitária", sublinhou a organização, pedindo ao Governo sírio que permita que a ajuda alcance todas as áreas afetadas pelo terramoto.

"Todas as partes, em particular o Governo sírio e as forças russas, devem cessar de imediato os ataques a civis e a infraestruturas civis, bem como os ataques indiscriminados na região", apelou.