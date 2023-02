Sismo na Turquia e Síria

As imagens dos fortes nevões que dificultam o resgate na Turquia

Na luta contra o tempo em busca de sobreviventes do sismo na Turquia há vários adversários, entre eles incluem-se o frio e a neve. O vídeo mostra o difícil cenário em Malatya, no sudeste do país.