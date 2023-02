Há bairros onde nem um edifício escapou: a destruição na Turquia após o sismo

Só na Turquia, o sismo de segunda-feira fez desabar cerca de 6 mil edifícios. Mais de 24 horas depois, continuam a colapsar estruturas. São imagens de drone que revelam a escala da destruição.

Em Hatay, a província mais atingida na Turquia, há bairros onde nem um único edifício escapa. Casas e empresas completamente em ruínas. Ruas inteiras reduzidas a escombros.

Os fortes sismos e as dezenas de réplicas deixaram ainda mais frágeis estruturas que já eram fracas.

Horas depois dos fortes abalos continuam a colapsar edifícios.

Moradores de prédios, danificados com grandes rachaduras na fachada, vivem agora em abrigos temporários.

Há prédios que desabam como castelos de cartas. Numa zona considerada de elevado risco sísmico, dizem os especialistas que a forma como alguns edifícios caem demonstra que não foram feitos para aguentar abalos.

Há um antes e um depois quase dissociável. Locais de grande valor histórico ficaram destruídos. É o caso do castelo de Gaziantep, construído há mais de 2 mil anos durante o Império Romano e de uma mesquita já danificada por grandes terramotos no século XIX e no século XX tinha sido restaurada no ano passado.