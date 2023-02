Onde se sentiu o sismo da Turquia e da Síria

A força do sismo na Turquia e na Síria fez-se sentir um pouco por todo o planeta. Dez minutos depois do abalo, as ondas sísmicas chegaram à Península Ibérica e as estação dos Estados Unidos também registaram este terramoto.

Nas imagens deste vídeo, a estrela assinala o epicentro do sismo na Turquia e os pontos azuis e vermelhos são estações sísmicas: o vermelho representa o movimento vertical de subida e o azul o movimento de descida. Juntos mostram as ondas sísmicas e a velocidade a que chegaram a diferentes áreas do planeta.

O abalo de 7,8 foi registado à 01:17 e cinco minutos depois as estações sísmicas do centro da Europa começaram a registar as ondas sísmicas.

Pouco depois da 01:30 também as estações portuguesas sentiram as ondas sísmicas, que atravessaram o Oceano Atlântico e que se fizeram sentir por todo o continente americano com destaque para os Estados Unidos.

A Proteção Civil italiana chegou a emittir um alerta para um possível tsunami na costa italiana, mas tal não se verificou. Houve sim, na costa da Turquia, mas de pequena dimensão sem causar ainda mais estragos.