A embaixada turca em Lisboa divulgou, esta terça-feira, uma lista de bens essenciais necessários para enviar para a Turquia.

“Pede-se encarecidamente às pessoas que puderem prestar ajuda em géneros às pessoas afetadas pelos terramotos na Turquia que entreguem os artigos listados abaixo”, lê-se no comunicado.

Entre os bens prioritários estão:

Roupa de inverno (adultos e crianças): casacos, impermeáveis, botas, camisolas, calças, luvas, cachecóis, chapéus/gorros, meias, roupa interior;

casacos, impermeáveis, botas, camisolas, calças, luvas, cachecóis, chapéus/gorros, meias, roupa interior; Outros materiais : tendas, camas, colchões (para tendas), mantas, sacos-cama, garrafas térmicas, lanternas;

: tendas, camas, colchões (para tendas), mantas, sacos-cama, garrafas térmicas, lanternas; Caixas de comida: não perecíveis, comida enlatada;

não perecíveis, comida enlatada; Leite em pó/fórmula;

em pó/fórmula; Produtos de higiene ;

; Fraldas;

Esta ajuda pode ser entregue até dia 15 de fevereiro e a embaixada apela a que os bens "sejam adequados para condições de inverno".

O ponto de entrega em Lisboa é a Embaixada da Turquia (Avenida das Descobertas, 22 Restelo 1400-092 Lisboa) e quem "quiser prestar ajuda a partir do Porto poderá contactar Zeynep Koca, professora na Universidade do Porto", através do contacto telefónico: +351 910 597 058.

A Embaixada disponibiliza ainda uma linha de emergência: +351 93 861 88 05.

Os bens recolhidos serão enviados para a Turquia através da Turkish Airlines.