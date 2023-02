Sismo na Turquia e Síria

Grupo de portugueses procura “via segura” para sair da Turquia, Governo está a acompanhar

Hussein Malla/AP

A Embaixada de Portugal em Ancara está a tentar identificar e localizar os cidadãos portugueses que estão no país, mas salienta que em algumas zonas as comunicações e a energia elétrica mantém-se inoperacionais, o que compromete a celeridade do processo. Seis estudantes e duas professoras estão em segurança mas a tentar sair da Turquia.