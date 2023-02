Sismo na Turquia: bebé e mãe resgatados com vida após 30 horas sob escombros

Trinta horas depois do sismo na Turquia, um bebé de seis meses e a mãe foram resgatados com vida dos escombros. Ficaram presos, depois da casa onde viviam, em Hatay, no sul do país, ter ruído.

Primeiro, as equipas de resgate salvaram o bebé de seis meses, aparentemente ileso. Pouco depois resgataram a mãe, que saiu pelo próprio pé dos destroços, mas teve de ser transportada para o hospital.

Um sinal de esperança na luta contra o tempo por sobreviventes dos vários sismos que desde segunda-feira sacodem a Turquia e a Síria. Só nesta região do sul da Turquia estão mais de 16 mil socorristas.

O primeiro terramoto ocorreu às 04:17 de segunda-feira (01:17 em Lisboa), a 33 quilómetros da capital da província de Gaziantep, no sudeste da Turquia e próximo da fronteira norte da Síria, a uma profundidade de 17,9 quilómetros .