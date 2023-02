Sismo na Turquia e Síria

Sismo na Turquia: NATO envia 1.400 efetivos para reforçar equipas de resgate

Mustafa Karali

Mais de 20 países aliados e parceiros enviaram pessoal de emergência para a Turquia com o objetivo de "ajudar a responder aos terramotos devastadores" que abalaram o sul do país e o norte da Síria. Há "mais de 53.000 socorristas turcos" no local e os aliados e parceiros estão a fornecer "várias formas de assistência".