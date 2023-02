Multidão em euforia após salvamento de uma família na Síria

Quando passam dois dias do sismo de 7,8 na escala de Richter que atingiu a Turquia e a Síria, continuam a chegar notícias de resgates bem sucedidos. Três elementos da mesma família - pai, um filho e uma filha - foram salvos esta terça-feira em Bisina, na Síria. A multidão que assistia aos trabalhos do socorristas reagiu em euforia.

O vídeo foi partilhado pelos Capacetes Brancos da Síria e divulgado pela agência Reuters. As imagens mostram o adulto a ser retirado debaixo dos escombros, seguido das duas crianças. Todos foram retirados em segurança e lavados para uma ambulância onde receberam os primeiros socorros.

Os Capacete Brancos são uma organização não-governamental que opera no país, já devastado por 11 anos de guerra.

Pelo menos 2.500 pessoas morreram e milhares ficaram feridas na Síria devido ao forte sismo e às várias réplicas que atingiram a região.

Balanço ultrapassa os 9.500 mortos na Turquia e na Síria

O último balanço provisório dos sismos que atingiram a Turquia e a Síria dá conta de 9.500 mortos, no conjunto dos dois países.

Na Turquia, 6.957 corpos foram retirados dos escombros de acordo com a AFAD, organismo de socorro turco que contabiliza pelo menos 37 mil feridos.

Segundo as autoridades e médicos sírios, contabilizam-se 2.547 mortos no norte da Síria. As equipas de resgate mantêm-se nos locais mais afetados pelo sismo de segunda-feira esperando encontrar sobreviventes nos escombros.

A Turquia envolveu mais de 60 mil pessoas em missões de resgate e salvamento, mas como as zonas devastadas são muito afastadas entre si torna-se difícil chegar a todos os pontos afetados.

Até ao momento mais de 12 países enviaram equipas de salvamento para a Turquia. Na Síria a situação é considerada muito grave devido ao isolamento das povoações mais afetadas.

As regiões sírias atingidas pelo sismo situam-se nos últimos redutos da oposição ao regime de Damasco, onde operam grupos armados oposicionistas e membros de grupos extremistas islâmicos.