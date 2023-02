Sismo na Turquia e Síria

Sismo na Turquia: estrada principal com fendas ao longo de vários quilómetros

Os enviados da SIC, Diogo Martins e João Venda, relataram que a ligação entre Adana e Gaziantep está condicionada pelo trânsito intenso, com muitos camiões de mercadoria e ajuda humanitária, e com fendas no alcatrão provocadas pelo abalo.