Sismo: silêncio é essencial para encontrar vítimas, mas trânsito não tem ajudado

Subiu para 13 mil o número de mortos na sequência do sismo na Turquia e na Síria. Mais de 8 mil pessoas foram resgatadas. A aguardar, soterradas por escombros, permanecem milhares.

Contra todas as probabilidades continuam a ser encontradas pessoas com vida debaixo dos escombros. É o caso de um bebé de 15 meses, que sobreviveu mais de 60 horas entre os destroços.

O resgate é um alento para quem continua no terreno e uma esperança para quem procura pelos familiares.

As histórias não são todas de sucesso e a indignação aumenta à medida que o tempo passa.

Os mais de 60 mil operacionais no terreno são insuficientes para dar resposta às consequências do sismo que fez ruir milhares de edifícios na Turquia e na Síria.

Milhares de pessoas perderam tudo o que tinham. Para alguns dos sobreviventes, o único caminho é sair de um país devastado.

O transporte aéreo reabriu, entretanto, em algumas regiões turcas. Os cidadãos amontoaram-se no aeroporto e chegaram mesmo a envolver-se em confrontos com as forças policiais.