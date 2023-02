Sismo na Turquia: com o passar das horas, encontrar sobreviventes é cada vez mais difícil

O balanço de vítimas mortais do sismo na Turquia e na Síria continua a subir: ultrapassa já os 11 mil mortos. Com o passar das horas, encontrar sobreviventes será cada vez mais difícil, apesar do trabalho frenético das equipas de busca e salvamento.

A Organização Mundial da Saúde diz que o número de mortos pode chegar aos 20 mil.

A cada dia, a cada hora mais, as probabilidades vão-se esgotando. Os pedidos de ajuda tornar-se-ão mudos e a vida começará a sumir-se.

Há milhares de operacionais no terreno no terceiro dia de buscas. As equipas de busca e salvamento conhecem os limites do ser humano, mas o espírito mantém-se aceso e sucedem-se os relatos de vidas salvas.

As imagens que chegam às agências são sobretudo de crianças.