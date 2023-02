Antes, um jovem de 16 anos, que esteve preso durante 119 horas entre os destroços do prédio onde vivia na cidade turca de Karamamaras, também foi resgatado com vida.

Outro resgate foi transmitido em direto pelos canais de televisão turcos de madrugada, quando uma outra mulher, Violet Tabak, de 70 anos, foi retirada com vida de um prédio desabado em Kahramanmaras, no sul do país, 121 horas após o sismo.

Masallah Çiçek, uma mulher de 55 anos, foi resgatada com vida das ruínas do seu apartamento em Diyarbakir, no sudeste da Turquia, 122 horas após o terramoto.

Ao início da manhã, segundo reporta a agência noticiosa Associated Press (AP), que cita a estação de rádio HaberTurk, as equipas de socorro resgataram mãe e filha, Havva e Fatmagul Aslan, de um monte de escombros na cidade de Nurdag, na província de Gaziantep.

O resgate foi celebrado por familiares que se encontravam no local e também pelas equipas de socorro. Operacionais do Quirguistão, enviados no âmbito do apoio internacional, abraçaram os colegas turcos.

No entanto, as esperanças de encontrar mais sobreviventes vão diminuindo a cada minuto que passa e os trabalhos de resgate já pararam em algumas áreas, com as equipas a começarem a remover os escombros.

A Afad, sob a tutela do Ministério do Interior da Turquia, indicou que cerca de 160 mil membros de equipas de busca e salvamento - incluindo equipas internacionais e ONG - estão a trabalhar nas áreas afetadas.

A equipa portuguesa de 53 elementos enviada para a Turquia já está a operar nas missões de busca e salvamento no país, avançou na sexta-feira o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.