Síria: dezenas de edifícios em risco de ruir quando ainda há casos de sobrevivência

Na Síria, dezenas de edifícios em risco de ruir estão a ser demolidos por razões de segurança. As histórias de quem sobreviveu dão esperança aos que ainda têm familiares desaparecidos. A organização "Capacetes Brancos" divulgou o vídeo do resgate de uma bebé, são imagens que podem impressionar as pessoas mais sensíveis.

O choro é sinal de alívio para as equipas de socorro. A criança encontrada debaixo dos escombros de um edifício em Aleppo, na Síria, está viva e ainda nos braços da irmã, que não sobreviveu, provavelmente a tentar protegê-la.

Pelo menos 33.179 pessoas morreram em consequência do violento sismo que abalou na segunda-feira a Turquia e a Síria, indicam dados oficiais divulgados esta tarde.

O sismo de magnitude 7,8 matou 29.605 pessoas no sul da Turquia, informou a Afad, a organização de socorro do país, enquanto as autoridades contabilizaram outros 3.574 mortos na Síria.

Os números atualizados este domingo referem também que 92.600 pessoas ficaram feridas neste desastre natural.

Os dois países foram atingidas, na madrugada de segunda-feira, por um terramoto de magnitude 7,8 na escala de Richter, a que se seguiram várias réplicas, uma das quais de magnitude 7,5.