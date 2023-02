Um jovem de 13 anos foi resgatado esta segunda-feira em Hatay, na Turquia, mais de uma semana depois do sismo.



No total, este jovem esteve 182 horas de baixo do escombros de um prédio que desabou. Depois de ser retirado foi levado para o hospital.

Depois de ser salvo e já estar na ambulância, as equipas de resgate aplaudiram o momento.