Sismo na Turquia e Síria

Sismo Turquia e Síria: milhares de pessoas ainda desaparecidas após nove dias

Continuam a haver salvamentos improváveis depois de mais de uma semana do sismo que abalou a Turquia e a Síria. No entanto, a esperança de encontrar quem está desaparecido com vida começa a diminuir.