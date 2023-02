Homem fala com família após 11 dias soterrado na Turquia, notícia recebida com lágrimas

Na Turquia continuam os salvamento de vítimas do violento sismo de 6 de fevereiro. Nas últimas horas, sete pessoas foram resgatadas com vida, 11 dias após a tragédia.

Dois homens foram recentemente resgatados na cidade de Hatay depois de 260 horas soterrados. Estiveram mais de 10 dias à espera de um milagre com as temperaturas a descerem a pique durante a noite.

Mustafa Avci, de 33 anos, falou com a família na cama do hospital e ficou aliviado quando lhe disseram que todos tinham sido resgatados com vida.

Mustafa dá graças por ter a família viva, mas outros continuam a rezar pelo salvamento dos familiares.

Na luta contrarrelógio que as equipas de resgate travam há quase duas semanas, também têm sido resgatados com vida vários animais.