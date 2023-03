O número de pessoas que morreram no sismo na Turquia já chegou a quase 48.000. Em relação ao último balanço oficial, a subida é quase 2.000 mortes.

Segundo as declarações do ministro do Interior turco, cerca de 6.000 pessoas no total são cidadãos estrangeiros.

Ainda há cerca de 1.600 vítimas mortais cuja identidade está ainda por estabelecer.