Operação Marquês: a explicação interativa

O jornalista da SIC Diogo Torres faz um resumo interativo do mais decisivo processo da justiça portuguesa, a Operação Marquês.

São 28 arguidos acusados de 189 crimes relacionados com um complexo esquema de corrupção e branqueamento de capitais.

José Sócrates vai saber esta sexta-feira se vai, ou não, ser julgado. O processo envolve também o antigo banqueiro Ricardo Salgado, o ex-ministro Armando Vara e os antigos administradores da PT Zeinal Bava e Henrique Granadeiro.

Ao que a SIC apurou, a decisão do juiz Ivo Rosa deverá ultrapassar, em número de páginas, as mais de quatro mil da acusação do Ministério Público.

O anúncio vai ser feito numa audiência pública na maior das salas do Campus de Justiça, onde o magistrado deverá ler uma súmula da decisão instrutória.

