Operação Marquês. “Ivo Rosa deu uma machadada brutal a Sócrates”

A decisão de Ivo Rosa, que arrasou grande parte da acusação apresentada pelo Ministério Público (MP) no âmbito da Operação Marquês, dá “uma imagem péssima da Justiça”, segundo Luís Marques Mendes.

“A primeira conclusão que eu tiro do dia de hoje é: isto é um abalo na imagem da Justiça junto da opinião pública”, disse o comentador da SIC no Jornal da Noite. Marques Mendes sublinha, no entanto, que a “decisão é provisória” e lembra que “vai haver recurso para o Tribunal da Relação”.