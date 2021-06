Operação Marquês. Ricardo Salgado começa a ser julgado por abuso de confiança

Ricardo Salgado começa a ser julgado por três crimes de abuso de confiança. É acusado de ter desviado quase 11 milhões de euros do Grupo Espírito Santo para uso pessoal.

O julgamento foi separado do processo principal da Operação Marquês contra a vontade do ex-banqueiro. Vai ser a primeira vez que Ricardo Salgado se vai sentar no banco dos réus desde o colapso do Grupo Espírito Santo, em 2014.

Acontece dois meses depois de Ivo Rosa ter decidido mandar já para julgamento parte das acusações do Ministério Público na Operação Marquês. Dos 21 crimes de que estava acusado, terá de responder apenas por três crimes de abuso de confiança.

Ivo Rosa diz que há provas suficientes de que Ricardo Salgado usou o poder que tinha para desviar quase 11 milhões de euros do Grupo Espírito Santo para fins pessoais. O tribunal de instrução considera que o dinheiro não lhe pertencia, mesmo sendo líder do GES e do BES.