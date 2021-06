Operação Marquês: Sócrates e Santos Silva seguem para julgamento 

O ex-primeiro-ministro José Sócrates e Carlos Santos Silva deverão começar a ser julgados em breve, no âmbito da Operação Marquês.

De acordo com o Expresso, o juiz Ivo Rosa recusou os pedidos de nulidade apresentados pelo do ex-primeiro-ministro e pelo Ministério Público, e ordenou a remessa imediata do processo para o Tribunal da Comarca de Lisboa.

Nos próximos dias, será sorteado o coletivo de juízes que irá realizar o julgamento.

Ivo Rosa pronunciou o antigo governante e o amigo Santos Silva por três crimes de branqueamento de capitais e três de falsificação de documentos.

A defesa entende que houve uma alteração substancial de factos. O juiz recusa e diz que houve apenas uma redução dos factos que deu como indiciados.