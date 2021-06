Operação Marquês. Juízes que vão julgar Sócrates e Santos Silva escolhidos sexta-feira

O coletivo de juízes que irá julgar José Sócrates e Carlos Santos Silva deverá ser escolhido já esta sexta-feira.

O processo autónomo saído da Operação Marquês chegou esta quarta-feira ao tribunal criminal de Lisboa, no Campus de Justiça, depois do juiz Ivo Rosa ter decidido rejeitar os recursos e os pedidos de nulidade apresentados pelas defesas do ex-primeiro-ministro e do empresário da Covilhã.

A distribuição do processo é feita por sorteio eletrónico. O coletivo de juízes que for sorteado terá depois que marcar a data para o início do julgamento.

Sócrates e Santos Silva seguem para julgamento

O juiz Ivo Rosa recusou os pedidos de nulidade apresentados pelo ex-primeiro-ministro e pelo Ministério Público, e ordenou a remessa imediata do processo para o Tribunal da Comarca de Lisboa.

Ivo Rosa pronunciou o antigo governante e o amigo Santos Silva por três crimes de branqueamento de capitais e três de falsificação de documentos.

A defesa entende que houve uma alteração substancial de factos. O juiz recusa e diz que houve apenas uma redução dos factos que deu como indiciados.