Operação Marquês. Última oportunidade para Armando Vara falar em tribunal

Pode acontecer esta quarta-feira a última sessão do julgamento de Armando Vara que teve origem na Operação Marquês. O antigo ministro será convidado a falar, pela última vez, algo que não fez até agora.

Durante esta terceira sessão, serão ainda ouvidas testemunhas chamadas pela defesa. Depois disso, é possível que haja já alegações finais no processo extraído da Operação Marquês.

Acusado inicialmente de cinco crimes, incluindo de ter sido corrompido com um milhão de euros por empresários do empreendimento Vale do Lobo, o ex-ministro e antigo administrador da Caixa-Geral de Depósitos responde agora apenas por um crime de branqueamento de capitais.