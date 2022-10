O risco da sesta regular para a saúde e a altura certa para a fazer

Este artigo é para aqueles que não dispensam uma boa sesta e a fazem habitualmente. Geralmente, as pessoas acordam revigoradas, mas um estudo publicado no site da Associação Americana do Coração veio demonstrar que tal ato pode aumentar o risco de pressão arterial alta e de enfartes.

Um psicólogo clínico, que não faz parte da lista de autores deste artigo científico, foi entrevistado pela CNN Internacional, e afirmou que "a sesta em si não é prejudicial". Todavia, alerta que "as pessoas que optam por uma sesta, fazem-na por falta de descanso e dormir mal está associado um comportamento prejudicial para a saúde", disse Michael Grandner, da Clínica Médica do Sono Comportamental em Tucson, Arizona.

O estudo concluiu que as pessoas que faziam sestas regularmente durante o dia tinham uma probabilidade maior, em 12%, de registar elevados níveis de pressão arterial e um risco maior, de 24%, de ter um enfarte quando comparados com o conjunto de pessoas que raramente as realizam.

Ora, as pessoas com menos de 60 anos, têm ainda maiores probabilidades de desenvolverem uma elevada pressão arterial, em 20%.

A doutora Phyllis Zee, diretora do Centro Médico do Sono, em Chicago, defende a importância dos médicos perguntarem rotineiramente aos pacientes sobre sestas e sonolência diurna excessiva, reconhecendo que devem ser avaliadas as condições que contribuem para modificar potencialmente o risco de doenças cardiovasculares.



SESTAS MAIS DEMORADAS SÃO PIORES