Sporting. A primeira taça de campeão erguida no Alvalade Séc. XXI

Antes de partir em direção ao Marquês de Pombal, a festa fez-se no relvado com a equipa técnica e famílias dos jogadores. Depois do apito final, houve espaço para abraços e festejos efusivos.

Momentos depois, os jogadores e equipa técnica foram chamados a regressar ao relvado para receberem a troféu pelas mãos do presidente da Liga, Pedro Proença.

O Sporting sagrou-se, esta terça-feira, campeão nacional de futebol. Os "leões" voltam a conquistar o título 19 anos depois.