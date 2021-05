"O Sporting vai voltar a ser o rei de Portugal": os festejos dos adeptos no Marquês

Milhares de adeptos do Sporting festejaram o título de campeão nacional, em Lisboa. Dezanove anos depois, o Marquês de Pombal vestiu-se de verde.

O autocarro que levava os campeões nacionais chegou à rotunda do Marquês às 04:00. Do estádio ao Marquês, o autocarro com jogadores, equipa técnica e direção levou mais de 3 horas. Foram quase 5 quilómetros de festa e euforia pelas ruas da cidade.

A primeira festa já terminou. No dia 20, os novos campeões nacionais serão recebidos na Câmara Municipal de Lisboa.