Festejos do Sporting. PSD critica silêncio do ministro da Educação e CDS pede testes para os adeptos

Os festejos do título continuam a levar a oposição a criticar a atuação do Governo e da autarquia de Lisboa. O PSD criticou esta quinta-feira o silêncio do ministro da Educação, responsável pela pasta do Desporto.

"O ministro não aparece em público para dizer uma palavra. Isto é um traço de caráter de um ministro que foge dos problemas e foge do país quando as dificuldades e as situações se agravam"

Esta quinta-feira, o CDS apresentou uma proposta para fazer testes a todos os adeptos que estiveram no Marquês para minimizar aquilo que consideram ser a irresponsabilidade da autarquia.