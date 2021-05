Festejos do Sporting. Assunção Cristas esteve nas comemorações

Um dos vereadores da Câmara Municipal de Lisboa, João Gonçalves Pereira, tem sido um dos mais críticos à forma como Fernando Medina e a autarquia organizaram as comemorações do Sporting, no Marquês.

O vereador do CDS, e também ex-deputado, tem também atirado responsabilidades ao Governo e à Direção-Geral de Saúde pela falta de organização e tem pedido explicações à Câmara de Lisboa, que ainda esta quinta-feira esteve reunida a discutir o assunto.

A vereadora da Câmara de Lisboa, Assunção Cristas, ainda não se pronunciou sobre o assunto, mas, na conta pessoal do Instagram, publicou uma fotografia, tirada na festa de terça-feira no Marquês, juntamente com a família.



"Não quero contribuir para o passa-culpas": Medina reage aos incidentes nos festejos do Sporting

O presidente da Câmara de Lisboa recusa contribuir para o "passa-culpas" sobre os festejos do Sporting, no Marquês de Pombal.

No entanto, Fernando Medina diz que a autarquia não tem poderes para impedir as manifestações e reuniões.

"A Câmara de Lisboa não tem nenhum poder de autorizar nem manifestações, nem reuniões, nem organizações."

Em declarações aos jornalistas, o autarca admite ainda que os festejos não correram bem e que desconhece que a PSP tenha emitido um parecer negativo à festa que se realizou junto ao Estádio José Alvalade.