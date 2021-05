Festa do Sporting. "Não estou à espera que haja descontrolo dos contágios" 

O professor de Saúde Internacional Tiago Correia diz não estar a "antever uma situação dramática" de descontrolo de contágios, após os festejos do título de campeão nacional do Sporting, em Lisboa. No entanto, considera que pode acontecer.

"Não estou à espera que haja descontrolo dos contágios", afirma.

O investigador da do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa explica que a incidência tem sido baixa na capital e, apesar de haver algumas pessoas sem máscara durante a festa, também se viu muitas a usarem.

"A máscara é um elemento fundamental para a não transmissão do vírus", disse, exemplificando que possibilita deslocações para em transportes públicos e no trabalho.

Do ponto de vista de saúde pública, Tiago Correia defende que "houve coisas que não correram bem". Dando o exemplo dos festejos do ano passado, em que o FC Porto foi campeão, diz que nessa altura Portugal estava numa situação menos complicada - em estado de alerta - e houve mais restrições.

"Não foi feito tudo aquilo que podia ter sido feito", diz, referindo-se à festa deste ano e acrescentando que havia forma "de limitar as pessoas e as condições em que estão".

Defende que a entrada nos espaços podia ter sido limitada, com o uso de máscara obrigatório e a aplicação Stayway covid.

Tiago Correia, especialista em Saúde Internacional e investigador da Universidade Nova de Lisboa, diz também que os festejos vão levar a um problema de gestão política, com vários setores a argumentar, "com legitimidade", que houve ajuntamentos, mas a economia continua com restrições.