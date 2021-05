Festejos do Sporting. SIC pediu plano de contingência a uma semana da festa, mas ninguém o divulgou

As autoridades foram incapazes de garantir o cumprimento das regras sanitárias nos festejos leoninos. No entanto, há menos de uma semana, o presidente da Câmara de Lisboa e o secretário de Estado do Desporto garantiram que tudo ia correr conforme planeado.

A uma semana da festa, a SIC contactou os vários responsáveis políticos, mas ninguém partilhou o plano de contingência e a PSP só informou o que se iria passar na tarde de terça-feira quando já milhares de sportinguistas estavam reunidos nas imediações de Alvalade.

O secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, sacode a responsabilidade para o Ministério da Administração Interna, PSP e Câmara Municipal de Lisboa.

A luta política entra agora em campo, mas os intervenientes chegam atrasados para impedir os ajuntamentos que se verificaram nas ruas de Lisboa.