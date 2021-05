Festejos do Sporting. Fernando Medina defende solução do desfile de autocarro

O Presidente da Câmara de Lisboa admitiu esta quinta-feira que apoiou a ideia do Sporting de fazer um desfile de autocarro até ao Marquês. Como foi noticiado pela SIC, a decisão não teve o apoio o da PSP mas Fernando Medina continua a defender terá sido a melhor solução.

Fernando Medina alega que, em Alvalade, a autarquia e restantes autoridades ficaram de braços atados a partir do momento que a Juve Leo comunicou à autarquia o agendamento de uma manifestação para o dia e hora em que seria decidido o vencedor do campeonato.

A Juve Leo recorreu a uma lei de 1974, que prevê o direito à livre reunião em espaços públicos, um subterfúgio que permitiu aos adeptos estar na rua com abrigo legal.

O caso, que ganhou contornos políticos, está a ser invetsigado pela Inspeção Geral da Administração Interna a pedido da tutela que, um dia antes do jogo, já sabia que a PSP discordava do plano e admitia ajuntamentos e confusões na festa do titulo.