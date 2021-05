O Presidente da República afirma que as imagens nos festejos do Sporting com milhares de adeptos sem cumprirem as regras sanitárias não se devem repetir num futuro próximo.

Em entrevista à RTP, Marcelo Rebelo de Sousa disse que houve leveza na ponderação de medidas para os festejos no Marquês e que desconhece o envolvimento do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.