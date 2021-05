Festejos do Sporting. Marcelo diz que foi lição para próximos eventos

O Presidente da República considera que o que correu mal nos festejos do Sporting tem de servir de lição para próximos eventos.

Marcelo Rebelo de Sousa disse também que é preciso esperar pelas conclusões do inquérito para perceber o que se passou.

Em entrevista à RTP, diz que toda a operação dos festejos do título foi planeada com uma leveza excessiva e que não tem dados suficientes para aferir o grau de envolvimento do ministro da Administração Interna no planeamento.

Ao Expresso, Marcelo reconhece ainda que se tiverem existido recomendações da PSP que não foram acatadas, o caso é de responsabilidade política.