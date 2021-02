Covid-19. Uma vacina é administrada em Portugal a cada quatro segundos

Foram administradas mais de 720 mil doses de vacina contra a covid-19. Dessas, mais de 251 mil já têm a vacinação completa, ou seja já tomaram as duas doses. Os dados da Direção-Geral de Saúde mostram que, na última semana, a vacinação foi administra a pessoas mais idosas o que leva a que um quinto das pessoas com mais de 80 anos já foram vacinados com, pelo menos, uma dose.

A cada quatro segundos que passa uma peça pessoa é vacinada contra a covid-19 em Portugal, naquele que é o ritmo mais acelerado de sempre. Entre as 830 mil doses que já chegaram e as 720 mil que já foram administradas, sobram cerca de 100 mil doses disponíveis.

Ao longo da semana está prevista a chegada de mais doses, o que vai permitir aumentar os números de vacinação por todo o país. As regiões mais populosas – Norte e Lisboa e Vale do Tejo – são as que mais vacinaram. Por outro lado, o Alentejo e o Centro são as regiões que apresentam uma maior percentagem de população que tomou pelo menos uma das doses.

Portugal mantém-se a cima da média da União Europeia (UE): 2,5% da população nacional já tem a vacina completa. É ainda o oitavo melhor registo da UE, mas muito perto do desempenho de outros países como Espanha, Grécia ou Polónia.

Três vacinas estão a ser administradas em Portugal, a da AstraZeneca, a da Moderna e a da Pfizer/BioNTech. A vacina da Johnson&Johnson espera aprovação no mês que vem e deverá chegar a Portugal no início de abril.