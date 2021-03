Covid-19. As novidades no plano de vacinação

O plano de vacinação contra a covid-19 foi atualizado e, esta quarta-feira, foram anunciadas novidades.

Os professores e funcionários das escolas vão ser vacinados na primeira fase, o que permite o regresso às aulas presenciais com mais segurança. A autorização da Direção-Geral da Saúde foi emitida esta quarta-feira e dá prioridade também aos doentes com trissomia 21.

Outra das novidades tem a ver com a vacina da AstraZeneca que, a partir de agora, poderá ser administrada sem reservas a partir dos 18 anos. A divulgação de novos estudos comprovou a eficácia da vacina acima dos 65 anos.

Mais de 293 mil portugueses tomaram as duas doses da vacina

O relatório de vacinação da Direção-Geral da Saúde revela esta terça-feira que 739.662 portugueses já receberam a primeira dose da vacina, o equivalente a 8% da população, e 293.245 já têm a vacinação completa, 3% da população.

Os dados dizem respeito ao período entre 27 de dezembro de 2020 e 7 de março de 2021.

Mais de 47% da população com mais de 80 anos já tomou a primeira dose da vacina e 10% tomaram as duas doses. Esta é a faixa etária com mais vacinas administradas.