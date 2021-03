À espera da vacina aos 101 anos 

Um médico reformado de Algés, de 101 anos, ainda não foi vacinado contra a covid-19.

A família está preocupada porque o centro de saúde nem consegue prever quando poderá ser chamado.

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo justifica a demora com um critério que não estava previsto no procedimento de vacinação e que só entrou em vigor há 15 dias.

Há duas semanas, a ARS recebeu a indicação para começar a usar o critério da idade nas convocatórios dos grupos prioritários. Antes eram feitas de forma automática e aleatória.