Covid-19. Agência Europeia do Medicamento dá luz verde à vacina da Johnson & Johnson

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) aprovou esta quinta-feira a vacina Janssen da covid-19, produzida pela farmacêutica Johnson&Johnson, considerando-a "segura e eficaz".

Ao contrário das outras três vacinas que já estão a ser administradas, a da Janssen é de toma única e exige uma menor capacidade de frio para o seu transporte e armazenamento.

Os ensaios clínicos mostram que a vacina, administrada numa única dose, tem uma eficácia de 85% contra casos graves da covid-19. A eficácia geral em prevenir a doença ronda os 66% um valor alto mas que está abaixo dos valores da vacina da Pfizer e da Moderna.

Johnson & Johnson alerta para possível atraso na entrega de vacinas à União Europeia

A Johnson & Johnson alerta para um possível atraso na entrega de vacinas à União Europeia. A farmcêutica pode não conseguir entregar 55 milhões de doses até final de junho, conforme o previsto. Em causa estão atrasos no fornecimento de componentes essenciais à produção da vacina.

Portugal deverá receber 4,5 milhões de doses

No âmbito do compromisso da farmacêutica com a Comissão Europeia, está previsto que Portugal receba, ao longo do segundo trimestre, os primeiros 1,25 milhões de vacinas da Janssen que fazem parte de um lote de 4,5 milhões que o país deverá ter disponíveis ao longo deste ano.

Regulador europeu já aprovou quatro vacinas

Até ao momento, a EMA deu luz verde a quatro vacinas contra o vírus SARS-CoV-2: a da Pfizer/BioNTech (também conhecida como Comirnaty), a 21 de dezembro de 2020, a da Moderna, a 6 de janeiro, a da AstraZeneca, a 29 de janeiro, e agora a da Janssen.

A EMA já iniciou também a "análise contínua" da vacina russa contra a covid-19, a Sputnik V, para determinar a sua conformidade com os requisitos da UE em matéria de eficácia, segurança e qualidade.

Veja também: