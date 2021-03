Ritmo de vacinação contra a covid-19 abrandou na última semana

Nos primeiros sete dias de março, 133.974 pessoas foram vacinadas contra a covid-19. Destas, cerca de 26.000 completaram o processo de vacinação. Ao todo são agora 294.245 as pessoas que já tomaram as duas doses, o que representa 3% da população.

O grupo com 80 ou mais anos continua a ser o que mais vacinas recebeu: 47% a primeira dose e 10% as duas doses.

Por regiões, apenas em Lisboa e Vale do Tejo foram vacinadas mais pessoas do que na semana anterior. Ao contrário do Norte, Centro, Alentejo e Algarve, onde o ritmo de vacinação sofreu um abrandamento. Ainda assim, no total, a região Norte lidera no número de vacinas administradas.

Os dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde mostram ainda que na última semana Portugal registou uma subida na receção de vacinas.

