Plano de vacinação. Professores entram e doentes da fase 2 descem na prioridade

As pessoas com trissomia 21, os professores e o pessoal não docente foram incluídos pela Direção-Geral da saúde (DGS) no grupo dos prioritários da fase 1 para a vacina contra a covid-19.

Segundo a atualização da norma da DGS, divulgada esta quarta-feira, as pessoas com trissomia 21 são incluídas nos grupos prioritários "pelo risco acrescido de evolução para covid-19 grave".

Já quanto ao pessoal docente e não docente, a DGS esclarece que estão abrangidos os que trabalham nos estabelecimentos de ensino e educação e nas respostas sociais de apoio à infância dos setores público, privado e social e cooperativo, "de acordo com o plano logístico que será implementado".

Do pré-escolar ao ensino secundário, do público, privado ou cooperado, há vacinas da Astrazeneca para 150 mil professores e outros milhares de funcionários das escolas. 500 mil vacinas estão destinadas a pessoas com trissomia 21.

Os professores passarão, assim, à frente dos doentes considerados como prioritários na fase dois. O coordenador da task force, o vice-almirante Gouveia e Melo, defende que a vacinação foi decidida com base na necessidade de manter a resiliência do Estado.

No entanto, os especialistas alertam para a importância de continuar a proteger primeiro os grupos de risco, evitando mortes e a sobrecarga dos cuidados intensivos.

A norma da Direção-Geral da Saúde, que prevê a prioridade na vacinação para os professores, deixa claro que: "Enquanto a disponibilidade das vacinas for limitada, com o objetivo de salvar vidas, a vacinação dentro de cada grupo da Fase 1 deve ser priorizada para quem mais dela beneficia"

Se a regra for cumprida, os professores só deverão começar a receber a vacina depois de vacinados todos os que têm de 80 anos ou os maiores de 50 com comorbilidades consideradas de risco. Porém, passarão à frente dos doentes que foram considerados como prioritários na fase dois: à frente dos diabéticos, dos obesos ou dos doentes com cancro, por exemplo.

Os médicos alertam para a necessidade de continuar a vacinar os doentes de maior risco.