Covid-19. Coordenador diz que vacinação será mais rápida no fim de março 

O coordenador da task force acredita que, a partir de março e abril, com a chegada de mais vacinas a Portugal, o processo será mais célere.

Já o bastonário da Ordem dos Médicos propõe vacinar por idades para acelerar o processo de vacinação contra a covid-19.

O relatório de vacinação da Direção-Geral da Saúde revelou na terça-feira que 739.662 portugueses já receberam a primeira dose da vacina, o equivalente a 8% da população, e 293.245 já têm a vacinação completa, 3% da população.

Os dados dizem respeito ao período entre 27 de dezembro de 2020 e 7 de março de 2021.

Mais de 47% da população com mais de 80 anos já tomou a primeira dose da vacina e 10% tomaram as duas doses. Esta é a faixa etária com mais vacinas administradas.