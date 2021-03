Vacina da AstraZeneca. Filipe Froes pede calma e tranquilidade

Perante o anúncio da suspensão da vacina da AstraZeneca em Portugal, o pneumologista Filipe Froes assegura que a vacina é segura. Esta segunda-feira, na SIC Notícias, pediu calma e foco no essencial: a campanha de vacinação contra a covid-19.

Rui Santos Ivo, presidente do Infarmed, anunciou esta segunda-feira, numa conferência conjunta com da Direção-Geral de Saúde (DGS) e com a task force para a vacinação, que a administração da vacina da AstraZeneca vai ser interrompida devido ao “princípio da precaução em saúde pública”. O fármaco está a ser avaliado pela Agência Europeia do Medicamento (EMA).

“Ainda não foi possível concluir, nessa avaliação, uma relação de causalidade entre os casos reportados e a toma da vacina”, disse o presidente do Infarmed acrescentando que para a semana estão previstas reuniões com a EMA.

Sobre o período de suspensão da vacina, Rui Santos Ivo reforçou que o processo está a ser coordenado pela EMA, não tendo avançado qualquer data para retomar a toma deste fármaco. Considerou ainda que as datas que estão a ser avançadas por outros países, como é o caso de Espanha que anunciou uma suspensão de 15 dias, são "indicativas".