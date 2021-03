Portugal suspende administração da vacina da AstraZeneca

A Direção-Geral da Saúde e o Infarmed deverão anunciar esta segunda-feira a suspensão da administração da vacina da AstraZeneca em Portugal.

A SIC sabe que a indicação já foi transmitida aos centros de saúde, que devem parar de imediato de utilizar a vacina da universidade de Oxford.

Rui Santos Ivo, presidente do Infarmed, anunciou esta segunda-feira, numa conferência conjunta com da Direção-Geral de Saúde (DGS) e com a task force para a vacinação, que a administração da vacina da AstraZeneca vai ser interrompida devido ao “princípio da precaução em saúde pública”. O fármaco está a ser avaliado pela Agência Europeia do Medicamento (EMA)..

“Ainda não foi possível concluir, nessa avaliação, uma relação de causalidade entre os casos reportados e a toma da vacina”, disse o presidente do Infarmed acrescentando que para a semana estão previstas reuniões com a EMA.

Sobre o período de suspensão da vacina, Rui Santos Ivo reforçou que o processo está a ser coordenado pela EMA, não tendo avançado qualquer data para retomar a toma deste fármaco. Considerou ainda que as datas que estão a ser avançadas por outros países, como é o caso de Espanha que anunciou uma suspensão de 15 dias, são "indicativas".

Vacinação dos professores vai ser suspensa

A decisão de suspender a administração da vacina da AstraZeneca vai interferir com o plano de vacinação de docentes e não docentes, que deveria começar este fim de semana, avança o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, coordenador da task force para a vacinação.

“A principal consequência desta pausa na vacinação é a alteração [do plano] que teríamos para o fim de semana dos professores docentes e não docentes do pré-escolar e primeiro ciclo. Com esta decisão os planos que já estavam e execução foram postos em pausa também”, disse o coordenador.

A vacinação dos professores será adiada para “o momento em que estas dúvidas deixam de existir”, disse ainda Gouveia e Melo garantindo que o plano de vacinação irá prosseguir com outras vacinas.

O que fazer se tomou a primeira dose da vacina?

Graça Freitas, diretora-geral de Saúde, afirmou que não foi identificado nenhum caso em Portugal e reforçou que os casos registados nos outros países são raros. Deixou ainda um alerta para as pessoas que já receberam esta vacina:

“Se foi vacinado mantenha-se tranquilo, esta reações são extremamente raras e no nosso país não foram reportados fenómenos semelhantes aos que foram reportados nos outros países. No entanto - e apesar de voltar a dizer que se mantenha tranquilo - gostava também que se mantivesse atento e se sentir mau estar persistente, durante alguns dias, sobretudo se esse maus estar for acompanhado de nódoas negra ou de hemorragias cutâneas, não hesite e consulte um médico”, disse a diretora-geral de saúde.

Sobre a toma da segunda dose, Graça Freitas considera que essa situação não se coloca neste momento, uma vez que a avaliação da EMA deverá estar concluída antes de terminar o período de intervalo entre a primeira e a segunda dose.

"A DGS, Infarmed e a task force mantêm toda a sua confiança na vacinação contra a covid-19 e apelam a todos que se continuem a vacinar de acordo com o calendário previsto para cada um e quando forem contactado", sublinhou ainda a diretora-geral de Saúde.

As vacinas que foram adquiridas por Portugal irão ficar armazenadas até que esteja concluída a avaliação da EMA. O Infarmed, a task force e a DGS garantem que as doses não se vão estragar.

Espanha, Alemanha, França e Itália suspendem vacinação com fármaco da AstraZeneca

Espanha, Alemanha, França e Itália anunciaram esta segunda-feira a suspensão da vacinação com recurso ao fármaco da AstraZeneca.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou que a vacina vai ser suspensa em França "por precaução", tal como aconteceu em outros países europeus.

"Muitos parceiros europeus decidiram suspender a utilização da vacina da AstraZeneca. Há alguns minutos foi a vez das autoridades alemãs. A Autoridade Europeia do Medicamento vai pronunciar-se amanhã (terça-feira) sobre a vacina e, até lá, o ministro da Saúde e as autoridades sanitárias decidiram suspender a vacinação com AstraZeneca por precaução", afirmou o Presidente em conferência de imprensa.

Emmanuel Macron disse ainda desejar que caso a vacina volte a receber luz verde pelas autoridades europeias, a vacinação com este fármaco seja retomada rapidamente.

O Governo espanhol também anunciou esta tarde a suspensão do uso da vacina da AstraZeneca por 15 dias.

Alessandra Tarantino

A decisão foi comunicada esta tarde pela ministra da Saúde, Carolina Darias, numa reunião com as comunidades autónomas convocada com caráter de urgência, segundo a imprensa espanhola.

Também o Governo alemão disse hoje que vai suspender o uso da vacina por causa de novos relatos de coágulos sanguíneos perigosos relacionados com este fármaco.

Itália anunciou igualmente esta segunda-feira que irá suspender a administração da vacina, tendo a agência de medicamentos italiana revelado que esta é uma “medida de precaução e temporária” e que aguarda recomendações da Agência Europeia do Medicamento.

No total, são já 13 os países europeus que tomaram esta decisão.