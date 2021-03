Muitos profissionais da educação falharam à chamada de vacinação no Algarve

No Alentejo Central e no Algarve são vacinadas mais de sete mil professores e auxiliares este fim de semana, mas muitos, este sábado, não responderam à chamada. O Algarve é a região com menos vacinas e menos população imunizada.

No Alentejo, a Arena d'Évora esteve perto da capacidade máxima: pode sem vacinadas 600 pessoas por dia e hoje foram vacinadas 550 ao ritmo de uma por minuto.

O processo decorre em simultâneo em escolas e nos centros de saúde. Cerca de 1.600 alentejanos saem deste fim de semana com a segunda dose agendada.